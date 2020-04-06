رويترز: 80 مليون برميل من النفط على متن ناقلات في البحر

يسعى متعاملو النفط لمزيد من السفن في ظل امتلاء مواقع التخزين البرية سريعا جراء تخمة معروض عالمية.

وقالت مصادر لرويترز بقطاع الشحن البحري إن متعاملي النفط يخزنون ما يصل إلى 80 مليون برميل من الخام على متن ناقلات في البحر.

و هرع المتعاملون إلى التخزين بعد انهيار الطلب العالمي على

النفط بمقدار الثلث بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد عدم التوصل إلى اتفاق لكبح الإنتاج حتى الآن، مما يخلق تخمة نفطية من المعتقد أنها الأكبر في التاريخ.

كانت المرة السابقة التي يبلغ فيه المخزون العائم مستويات

مماثلة في 2009، عندما خزن المتعاملون أكثر من 100 مليون برميل في البحر قبل أن يشرعوا في تصريفها.

و يوجد أكثر من 770 ناقلة عملاقة في العالم – تصل حمولة كل منها إلى مليوني برميل – وتقدر المصادر الملاحية أن ما بين 25 إلى 40 ناقلة يجري استخدامها حاليا للتخزين العائم.

وعادة ما تتركز مواقعها في خليج المكسيك وسنغافورة، حيث توجد مراكز رئيسية لتجارة النفط.

وبالمقارنة، لم يكن عدد الناقلات العملاقة المستخدمة في

التخزين يصل إلى عشر ناقلات في فبراير .