هيئة الاتصالات تصنف مقدمي خدمات الاتصالات وفق اهتمامها بعملائها

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الرابع من عام 2019م، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل.

ورصد المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون للهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة، بلغ (7,393) شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مقارنةً بـ (11,504) شكاوى في الربع الثالث من عام 2019 م .كما أوضح المؤشر تسجيل خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة لأفضل

آداءٍ لهما منذ انطلاق المؤشر في عام 2017 م، وذلك نتيجةً لاعتماد عددٍ من الحلول لتسهيل إجراءات تصعيد الشكاوى للهيئة وتيسير معالجتها، من أهمها معالجة المسببات الجذرية ، للشكاوى بالإضافة إلى الرفع للجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بما تم رصده من إخفاقات من قبل المشغلين في حل شكاوى العملاء لاتخاذ العقوبات المقررة وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

ورصد المؤشر تحسنًا في اهتمام كل من شـــركة اتحاد اتصالات (موبايلـــي) وشـــركة الاتصـــالات الســـعودية (STC) بشكاوى المستخدمين فـــي خدمـــات الاتصـــالات المتنقلـــة خلال الربع الرابع من عام 2019م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وحافظت كل من شـــركة (فيرجن) وشـــركة (ليبارا) على آدائها، في حين تصدرت شـــركة (زين) قائمة الشـــركات الأكثر شكاوى، بواقع (12) شكوى لكل 100 ألف اشتراك.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تحسنًا في آداء معظم الشركات خلال الربع الرابع من عام 2019م مقارنة بذات الربع من العام الماضي، وسجلت شركة (موبايلي) أفضل آداءٍ من بين الشركات في هذه الفئة، بينما حلت شركة (زين) في صدارة قائمة الشركات الأكثر شكاوى.

ويعد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميًا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل مئة ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.