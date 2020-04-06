مدير جامعة شقراء يرفع شكره للقيادة على إجراءات تسهيل عودة المبتعثين

رفع معالي أ.د. عوض بن خزيم الأسمري مدير جامعة شقراء جزيل الشكر والإمتنان للقيادة الكريمة وعلى رأسهم مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين محمد بن سلمان حفظهما الله، على مبادرتهم تحمل وتسهيل إجراءات عودة المواطنين من دول العالم إلى أرض الوطن ممّن تتهددهم مخاطر فيروس كورونا.

وقال مدير جامعة شقراء: حرصت القيادة الرشيدة على حماية أبناء الوطن، وعلى سلامة وصحة جميع الطلاب والطالبات المبتعثين وعائلاتهم ومرافقيهم في الخارج،لذا اتخذت هذه التدابير لحمايتهم من هذا الوباء الخطير الذي انتشر سريعا وجعل العالم في دائرة الخطر، كونه يهدد الصحة مباشرة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي.

لقد استشعرت الدولة -حفظها الله-مخاطر وباء كورونا فبادرت بتيسير وتعجيل عودة الراغبين في حماية أنفسهم والمرافقين لهم من هذا الوباء الخطير ، حيث وفرت القيادة مشكورةً جميع الإمكانات الطبية والرعاية الصحية، وسهلت النواحي الإجرائية وترتيبات العودة، و كل ما يضمن سلامتهم حتى وصولهم لأرض الوطن على أفضل حال.

ودعا الطلاب والطالبات من المبتعثين والمرافقين الراغبين في المغادرة والعودة إلى أرض الوطن البدء في المبادرة السريعة والتسجيل في الخدمة الالكترونية لعودة المواطنين ، والتعاون مع وزارة الخارجية والملحقيات الثقافية عبر التواصل على الرقم الموحد (920033334) . فالتعامل سيكون مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا لتحديد مواعيد السفر . وستكون الأولوية للمواطنين الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وقد أشارت وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة الصحة، إلى إجراءات صحية حين العودة للعزل الصحي من أجل حماية الجميع.

وفي ختام تصريحه توجه د. عوض الأسمري بإلدعاء إلى لله العلي القدير بعودة آمنة للمبتعثين والمبتعثات لأرض الوطن ، وأن يبعد المخاطر عن بلادنا الغالية ، ويحفظ لنا قيادتنا ويرعاها .