سعودي في بريطانيا: انتهت أدويتي فأوصلتها الملحقية السعودية لي حتى باب بيتي

عبر المواطن عبدالله صالح القحطاني ، والذي يرافق ابنته المبتعثة في المملكة المتحدة بمدينة مانشستر عن شكره للحكومة السعودية والسفارة والملحقية في بريطانيا على جهودهم غير المستغربة في إيصال دوائه له بعد نفاذه .

و قال القحطاني في حديث لـ ” الوئام ” إنه تواصل مع الملحقية السعودية في لندن وتم إيصال دوائه له في وقت وجيز .

و وجه القحطاني شكره للقيادة و الحكومة قائلا :”‏شكراً خادم الحرمين، شكراً ولي العهد،شكراً وزير الصحة،شكرا سفير المملكة،شكراً للملحق الثقافي،شكرا للقائمين بأعمال السفارة والملحقية بالمملكة المتحدة.

‏و أضاف القحطاني: “ختصار انتهت أدويتي ،أرسلت بريد للملحقية ووصلت الأدوية إلى باب المنزل بمانشستر.

‏ الحمدلله على نعمة السعودية وأشكر الله أني سعودي .

ولا زالت جهود الحكومة السعودية تتواصل في خدمة مواطنيها داخليا وخارجيا والتي لم تألُ جهداً في سبيل راحتهم في شتى مناحي الحياة في ظل أزمة وجائحة وباء كورونا .