بعد اكتشاف حالتي #كورونا بمخبز الدانوب وسوبر ماركت آخر .. أمانة جدة تدعو المترددين إلى حجر أنفسهم منزليًا أو التواصل مع الصحة إذا شعروا بالأعراض

دعت أمانة جدة من تردد على مخبز الدانوب و سوبر ماركت آخر بحجر نفسه منزليًا أو التواصل مع الصحة في حالة الشعور بالأعراض.

و قال الأستاذ محمد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، لـ “الوئام” : “فيما يخص خبر اكتشاف حالتين مصابة بوباء كورونا في مركزين تجاريين في جدة جاء اكتشاف الحالتين من خلال قيام وزارة الصحة بعمل استقصاء وبائي بعد ثبوت إيجابية الحالتين وتم توجيه أمانة جدة اليوم بإقفال المركزين التجاريين ونشر إعلان بخصوص ذلك .

و أوضح البقمي أن الحالة الأولى تعود لموظف سعودي بسوبر ماركت زادكم بحي السلامة، والحالة الثانية تعود لمقيم مصري يعمل في المخبز لمركز الدانوب فرع السلام مول .

وأكد البقمي أنه يجب على كل من تعامل مع هذين المركزين سواء بالحضور أو من خلال تطبيقات التوصيل خلال الأسبوعين الماضيين أن يلتزم بالحجر المنزلي حسب تعليمات وزارة الصحة أو يتواصل مع الصحة إذا أحس بأعراض المرض المعروفة .