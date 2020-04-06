“الدكتوراه” للحربي في تعليم الطائف

حصل سلطان مجاهد الحربي، مشرف الأمن والسلامة المدرسية في تعليم الطائف على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط بتقدير ممتاز من جامعة أم القرى.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور هاشم حريري مشرفاً والدكتور خالد الثبيتي من جامعة الإمام مناقشاً خارجياً والدكتور محمد الثبيتي مناقشاً داخلياً .

من جانبه هنأ مدير إدارة الامن والسلامة المدرسية سلطان الطلحي باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات إدارته الزميل الدكتور سلطان الحربي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه

سائلين الله له مزيدًا من التوفيق والسداد

و تتقدم ‏الوئام بالتهاني للدكتور سلطان الحربي مع أمنياتنا له بالتوفيق والتميز العلمي والعملي