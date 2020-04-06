النفط يهبط و يتراجع عن مكاسب الأسبوع الماضي

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، مرتدة عن مكاسب الأسبوع الماضي بعد تأجيل اجتماع لمنتجي النفط يهدف إلى حلحلة وفرة متنامية في المعروض من الخام حول العالم مع تضرر الطلب من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت سوق النفط العالمية قد تعافت بأكثر من 35 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ومن بينهم روسيا، إنهم قريبون من اتفاق لتخفيضات في انتاج النفط لتقليل تخمة عالمية رغم أنهم يريدون أن تشارك الولايات المتحدة ومنتجون آخرون في التخفيضات.

لكن اجتماع مجموعة أوبك+، الذي كان مقررا أصلا أن يعقد اليوم الاثنين، تأجل إلى الخميس

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند اسوشييتدس في جالينا بولاية إيلينوي “تأجيل اجتماع أوبك+ أثار معظم المبيعات التي حدثت اليوم

وقال كيريل ديمترييف، أحد أبرز المفاوضين الروس في مجال النفط، اليوم الاثنين إن موسكو والرياض قريبتان من اتفاق لخفض الانتاح.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.06 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 33.05 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار، أو 8 في المئة، لتغلق عند 26.08 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار الخام الأمريكي أكثر من خام القياس العالمي بعد تقرير من شركة جينسكيب للبيانات أظهر أن مخزونات الخام في مركز تسليم عقود غرب تكساس الوسيط في كاشينج بولاية أوكلاهوما قفزت حوالي 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وإذا توافقت تلك الأرقام مع البيانات الرسمية من إدارة معلومات

الطاقة الأمريكية التي ستصدر يوم الأربعاء، فإنها ستكون الزيادة

الأسبوعيةالخامسة على التوالي في المخزونات في مركز التسليم، وأكبر زيادة أسبوعية في السجلات المحتفظ التي ترجع إلى عام 2004 .