ترامب: أتمنّى أن يتعافى “صديقي” جونسون سريعاً

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تواصل مع أطباء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي أدخل قبل قليل غرفة العنياة المركزة، لتدهور صحته على أثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف في تغريدة دله “أتمنّى أن يتعافى “صديقي” جونسون سريعاً والولايات المتحدة تصلّي من أجله”.

وعن عقار كورونا، قال: “”هناك تقدم هائل في مسألة توفير عقار لعلاج فيروس كورونا ونتواصل مع شركتين لإنتاج الأدوية بالتنسيق مع هيئة الأدوية الأمريكية”، مضيفا: “نقوم الآن بتصنيع الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي وسنوفر كل المستلزمات الطبية للوقاية”.