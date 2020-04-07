مقدم «شاي المرحاض» لزوجته في قبضة شرطة مكة

علمت “ الوئام ” من مصادرها بأن شرطة منطقة مكة المكرمة قد ألقت القبض على أحد مشاهير منصات التواصل الإجتماعي “سناب شات” بعد تقديمه لكوب من الشاي واستخدامه لمياه ملوثة قد استخرجها من كرسي المرحاض الخاص بدورات المياه وتقديمها لزوجته وأحد الأشخاص معهم في مقطع فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي سناب شات والذي يعتبره على حد قوله بأنه أحد المقالب الذي تعودا هو وزوجته أن يقدمونها لمتابعيهم عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

من جانبها وعلى الفور ومتابعةً لما يدور عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة قامت شرطة منطقة مكة المكرمة مشكورةً بالبحث والتحري عن هذه الواقعة والقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم جرّاء هذا المقطع المسيء والمقزز في نفس الوقت والذي يعتبر من المقاطع التي تسبب الهلاك لنفس البشرية نتيجةً لكميات التلوث التي وضعت في كوب الشاي وكذلك ايضاً من الكفران والجحود بهذه النعم وعدم احترامها وتقديرها امتثالاً لأمر الله عز وجل والذي حثنا على المحافظة على هذه النعم وعدم امتهانها .

الجدير بالذكر أن هذا المقطع قد حظي بإستنكار واستياء من قبل مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي والذين طالبوا من خلاله ايقاع أشد العقوبات على مرتكبيها كونها تعد أحد الجرائم المعلوماتية التي تبث على منصات التواصل الإجتماعي وذلك من أجل أن يكونوا عبرةً لغيرهم من هؤلاء المشاهير الذين عجّت بهم هذا المواقع دون تقديم محتوى قد يعود بالنفع والفائدة على متابعيهم وإنما سخروا هذه المواقع لمصالحهم الشخصية والسخرية على المجتمعات وكذلك تصفيةً لحسابات شخصية بينهم وبين من يخالفهم في الطرح أو في الآراء .