رابطة اللاعبين الإيطاليين ترد بمرارة على مخطط الأندية لتعليق الرواتب

ردت رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا بمرارة على موافقة أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على القواعد الإرشادية لمخطط تعليق رواتب المدربين واللاعبين حتى أربعة أشهر في حالة إلغاء الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال دوميانو توماسي رئيس الرابطة لوكالة أنباء “أنسا” الإيطالية مساء الاثنين “من المقلق حقا مشاهدة عقد جلسة لرابطة أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي تستقر على عدم دفع الرواتب، وفي الواقع عليهم أن يتفاوضوا وجها لوجه مع لاعبي كرة القدم ، بحثا عن اتفاقيات تحظى بقبول مشترك”.

وقال توماسي في تصريحات لاحقة لإذاعة “راديو1″ أنه يشعر بأن الرابطة يبدو وانها تحاول أن تظهر لاعبي كرة القدم وأنهم هم الأشرار”.

وستتأثر الرواتب على مدار شهرين حال استئناف موسم 2019 2020/ والذي توقف في التاسع من الشهر الماضي قبل 12 جولة على نهايته وتعرض كأس إيطاليا لنفس المصير خلال جولة المربع الذهبي، علما بأن إيطاليا تعيش حالة من الانغلاق حتى 13 نيسان/ابريل الجاري.

وأوضحت الرابطة أن الأندية تناقش استقطاعات الرواتب مع منتسبيها ،باستثناء يوفنتوس الذي اتفق مع لاعبيه على تعليق الرواتب لأربعة أشهر.

الأندية العشرون لدوري الدرجة الاولى الإيطالي التي أجرت الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، بحثت أيضا التوصيات الأخيرة من الاتحاد الإيطالي للأطباء الرياضيين.

وعانى 16 لاعبا بدوري الدرجة الأولى من فيروس كورونا المستجد.