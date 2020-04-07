مكة: مداهمة الحلقة المركزية بمشاركة البلدية والدوريات الأمنية

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الدوريات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية بحي الكعكية، وذلك ضمن الحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية للحد من ظاهرة البائعين الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وتطبيق الإجراءات الإحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة.

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واسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم.