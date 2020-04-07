البرازيل: ارتفاع وفيات كورونا إلى 553 والإصابات أكثر من 12 ألف

بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل أمسدالاثنين 553 حالة بينما ارتفع عدد المصابين إلى 12 ألف و56 حالة، وذلك حسبما أعلنته حكومة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي قلل من تأثير بالوباء.

وتم الإعلان عن هذه البيانات، الذي توضح تسجيل 67 حالة وفاة و926 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، خلال مؤتمر صحفي قدمه 5 من نواب الوزراء بالحكومة كانوا قد دخلوا في جدال مؤخرا مع الرئيس البرازيلي.

ومن ضمن هؤلاء هو وزير الصحة البرازيلي، لويس هنريكي مانديتا، الذي دخل في جدال علني مؤخرا مع بولسونارو بعد دفاعه عن الحجر الصحي كوسيلة لمواجهة الوباء.

ويعارض بولسونارو، الذي وصف الوباء في العديد من المناسبات بأنه دور “إنفلونزا بسيط”، هذه الإجراءات والقيود، ويقتنع بأن الشعب يجب أن يواصل العمل لأن الشلل الاقتصادي سيكون له تأثير على البلاد أكبر من تأثير فيروس كورونا.