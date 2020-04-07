وزير الدفاع التركي يبحث مع قائد الأركان الإيراني مكافحة #كورونا!

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع رئيس الأركان الإيراني محمد باقري تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، نقلته وكالة “الأناضول” التركية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أن “أكار وباقري أجريا مكالمة هاتفية (أمس)، تطرقا خلالها إلى التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من انتشار الفيروس”.

وأعرب الوزير التركي عن “استعداد بلاده لمشاركة تجربتها في مكافحة الفيروس مع إيران، والتنسيق في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشاره أكثر”.

على الجانب الآخر، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الوزير التركي أشاد بنجاحات الحكومة والقوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا، ودعا إلى تبادل الخبرات الناجحة في المجالات العلمية والتخصصية والتنفيذية بين القوات المسلحة للبلدين في هذا

المجال.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن رئيس الأركان أعرب عن استعداد القوات المسلحة لنقل خبراتها الناجحة المكتسبة في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا إلى نظيراتها في تركيا والدول الأخرى.