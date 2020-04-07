حارس مرمى #النصر يخضع لجراحة ويغيب نحو ثمانية أسابيع

كشف تقرير إخباري أن الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي سيخضع اليوم الثلاثاء لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بكسر في أحد أصابع يده، وحاجته إلى تدخل جراحي

لإعادة الإصبع إلى وضعه الطبيعي.

وذكرت مصادر أن الجراح الذي سيجري العملية لجونز أكد للبرتغالي بازيل روبيرو، طبيب الفريق،

غياب اللاعب عن فريقه لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

وكان الحارس الأسترالي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وجرى تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الألام عاودته في أحد التدريبات في مقر النادي، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وأكد الحارس جونز للجهاز الطبي قدرته على المشاركة مع الفريق وتأجيل العملية الجراحية إلى نهاية الموسم، إلا أن فترة التوقف الجارية دفعته لإجراء العملية.