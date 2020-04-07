رويترز: قطر تؤجل عقودا بثمانية مليارات دولار بسبب #كورونا

أظهرت نشرة إصدار سندات اطلعت عليها رويترز أن أمير قطر طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس

كورونا.

وقالت قطر في الوثيقة الصادرة بتاريخ السابع من أبريل

نيسان إن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود.

بدأت قطر اليوم الثلاثاء تسويق سندات مقومة بالدولار تصدر على ثلاث شرائح.