كورونا يلغي الاستعراض العسكري ليوم الجيش الإيراني

أعلن مسؤول عسكري إيراني بارز أن الجيش قرر عدم إقامة الاستعراض العسكري ليوم الجيش هذا العام، والمقرر في 17

أبريل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية بأن مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري قال إن الاستعراض العسكري للقوات المسلحة والجيش ظل يقام كل عام في طهران ومراكز المحافظات الأخرى، لاستعراض قدرات الجيش وجهوزيته التامة، ولكن نظرا لاستشراء وباء كورونا في هذا العام واعتبارا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا والقائد العام للجيش وبالتنسيق مع الأركان العامة للقوات المسلحة فإنه لن يقام هذا العام، وسيتم بدلا عنه تنفيذ عدة برامج تحت شعار مدافعو الوطن-أنصار الصحة”.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد سجلت إيران 3739 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا، إلى جانب 60 ألفا و500 حالة إصابة.

وأصيب الكثير من المسؤولين الإيرانيين بالفيروس كما توفى العديد منهم