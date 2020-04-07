وفاة مصممة واجهات دار “هيرميس” الفرنسية العريقة بــ #كورونا

توفيت المصممة التونسية ليلى منشاري الشهيرة بتزيينها واجهات محلات “هيرميس”، حسبما أعلنت الدار الفرنسية العريقة .

وكانت الفنانة التسعينية المولودة في تونس عام 1927 والتي أطلق عليها الكاتب ميشيل تورنييه “الملكة السحرية”، حتى 2013 المديرة الفنية لواجهات متاجر الدار في باريس.

وقالت الشركة في بيانها: “ليلى لم تتوقف أبدا عن إثارة فضول المارة واستغرابهم وإعجابهم، جاعلة من واجهات العرض مسارح مزدحمة ونوافذ مفتوحة”.

ووفق صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فقد توفيت المصممة جراء إصابتها بكوفيد 19.

ودرست الرسامة الفنون الجميلة في تونس وفي الكلية الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس، كما أنها كانت عارضة أزياء لبعض الوقت في “غي لاروش” قبل انضمامها إلى فريق ديكور آني بوميل في “هيرميس” عام 1961.