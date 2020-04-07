استشاري سعودي للمواطنين: لاتصدقوا شائعة الغاز السام!

طالب استشاري سعودي المواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات مؤكدا بأن ماتردد حول وجود غاز سام في الجو مجرد شائعة فقط.

ونفى ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، الأنباء المتداولة بأن وجود غاز سام بالجو، هو السبب وراء منع التجول وعدم الخروج من المنزل، مؤكدًا أن هذه المعلومة غير صحيحة.

وقال عبر حسابه بتويتر: «الالتزام بالحظر مهم لسلامة المجتمع ككل، ولكن معلومة غاز سام في الهواء غير صحيحة».

جاء ذلك ردًا على سؤال وجه للدكتور النمر، حول مدى صحة وجود غاز سام في الجو هذه الأيام، لذا يجب الجلوس في المنازل.