سعود الطبية تحّذر: كثرة التعقيم يؤدي لجفاف اليدين وظهور الحساسية

علقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الجلدية، الجرس على بعض المضاعفات البسيطة الناتجة عن كثرة التعقيم وغسيل اليدين، والتي تتمثل في حدوث جفاف وظهور حساسية باليدين.

وأكدت المدينة على لسان استشاري الجلدية وجراحة الجلد والليزر د.عمرو عبدالجبار على أهمية البعد عن الماء الحار عند غسل اليدين؛ لأن ذلك قد يزيد من الجفاف وبشكل أسرع ومن ثم حساسية اليدين، ويجب استخدام الماء الفاتر بدلًا منه.

وأشار د.عبدالجبار إلى أن أهم التوصيات لمكافحة الجفاف ومنع تطوره لحساسية باليدين تتمثل في استخدام مرطبات مناسبة على شكل مرهم أو كريم، والتي يجب استخدامها بشكل متكرر بعد الغسل واستخدام المعقمات.

وأضاف قائلاً: بعد غسل اليدين ثم تجفيفها ننصح مباشرة بوضع كمية بسيطة من المرطب كحجم حبة البازلاء وتوزيعها بالفرك على كامل اليدين، ويمكن تطبيقها بعد استخدام المعقمات الكحولية؛ ولكن يجب الانتظار إلى أن يجف المعقم تمامًا قبل وضع المرطب.

وختم د.عبدالحبار تصريحه منوهًا بأنه لا داعي من القلق، حيث أن الترطيب لا يتعارض مع التعقيم ولا يبطل مفعوله.