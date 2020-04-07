عاجل.. تقديم وقت بدء منع التجوّل في نجران بداية من اليوم لمواجهة #كورونا

أعلنت شرطة نجران تقديم موعد بدء منع التجوال، بداية من اليوم الثلاثاء، ليكون في الثالثة عصرا.

وقال الرائد عبدالله العشوي، المتحدث باسم شرطة نجران، إن القرار يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية.

وبين أنه “تقرر تقديم وقت بدء منع التجوّل في مدينة نجران ومحافظاتها إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14 / 8 / 1441هـ الموافق 7 أبريل 2020 م، حتى إشعار آخر.

وكشف المتحدث أنه تُستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها سابقا.