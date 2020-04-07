تطورات جديدة في الحالة الصحية لبوريس جونسون

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن بوريس جونسون يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين.

في سياق متصل، يخضع مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا على أحد أفراد عائلته.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تم وضعه تحت العناية المركزة بعد مواجهته صعوبات في التنفس.