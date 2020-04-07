ملكة جمال إنجلترا تعود لـ”الطب” لمواجهة تفشي وباء #كورونا

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن باشا موخيرجي ملكة جمال إنجلترا لعام 2019 عادت إلى المملكة المتحدة بعد إنهاء رحلتها الخيرية الخارجية كطبيبة وسط تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشبكة إن موخيرجي قررت في الوقت الحالي العودة لممارسة مهنة الطب في مستشفى بيلجريم في بوسطن شرق إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أنه دعيت سفيرة لمؤسسات خيرية عديدة في دول مختلفة منها الهند وباكستان ودول أفريقية وآسيوية.

وقالت ملكة جمال إنجلترا، لشبكة “سي إن إن”: “شعرت أنه من الخطأ أن أرتدي تاج ملكة جمال إنجلترا، حتى من أجل العمل الإنساني، بينما الناس في جميع أنحاء العالم يموتون بسبب فيروس كورونا وأردت العودة إلى المنزل والذهاب مباشرة إلى عملي مع زملائي الأطباء، لكوني أستطيع أن أساعد”.

وتخضع موخيرجي، في الوقت الحالي، لعزل ذاتي لمدة أسبوعين، حتى تتمكن من العودة لعملها كطبيبة متخصصة في طب الجهاز التنفسي.