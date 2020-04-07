النيابة العامة تحقق مع صاحب مقطع “وضع مياه المرحاض في كأس من الشاي” #عاجل

باشرت النيابة العامة التحقيق مع شخص نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يضع مياه كرسي المرحاض في كأس من الشاي، ويظلل المتلقي انه يقدمه لزوجته.

وأكد المصدر أن النيابة العامة بمكة المكرمة باشرت عبر الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق من نظام الإجراءات الجزائية مع مصور المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بتضليل المتلقي بزعم أن الشاي من المرحاض، وسيقدمه إلى زوجته كنوع مقلب والترويج لذلك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وجّهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية تجاهه والقبض عليه طبقاً للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وبفضل من الله تم القبض ومباشرت التحقيق معه.

وأبان المصدر أن منتج المحتوى تنتظره تهمة سلوك مادي محل تجريم شرعاً ونظاماً؛ لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكاً مضراً بالصحة العامة، والمجرم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية الطفل.

واشار المصدر إلى أن النيابة العامة لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعاً، ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكاً للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.