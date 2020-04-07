“الغذاء والدواء”: سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على “رانيتيدين”

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على مادة “رانيتيدين” (Ranitidine) احترازياً؛ وذلك لاحتمالية ارتفاع مستويات شوائب مادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA) في تلك المستحضرات عن الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي. وتعتبر هذه الشوائب ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبولة لفترات طويلة جداً.

ويأتي ذلك بعد أن رصدت الهيئة قيام بعض الجهات الرقابية بسحب جميع المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة “رانيتيدين” لوجود احتمالية لارتفاع مستويات شوائبNDMA” ” في المستحضرات المسجلة مع مرور الوقت وعند حفظها في درجات حرارة معينة ما قد يعرّض المريض إلى مستويات غير مقبولة من هذه الشوائب. وكانت الهيئة أجرت في محرم 1441 (الموافق سبتمبر 2019) سحبا وتعليقا لتسجيل 6 مستحضرات محتوية على رانيتيدين احترازياً للسبب ذاته .



وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنها درست أسباب احتمال ظهور تلك الشوائب من خلال المراجعات العلمية والقيام بالتحاليل المخبرية ودراسة الطبيعة الكيميائية لمادة “رانيتيدين” لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبناءً على ذلك تقرر تعليق تسجيل وسحب جميع المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة “Ranitidine” بجميع تراكيزها وأشكالها الصيدلانية احترازياً وهي:

# الاسم التجاري اسم الشركة المسوّق 1 ANI PHARCO PHARMACEUTICAL 2 APO-RANITIDINE APOTEX 3 GLOTAC GLOBAL PHARMA 4 NADINE PHARMA INTERNATIONAL CO. 5 NAVIDINE KUWAIT SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 6 PEPTA RAM PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 7 RANID TABUK PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CO. 8 RANACID TABUK PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CO. 9 RANIDINE THE JORDANIAN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD. (JPM) 10 RANIMAX JAZEERA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JPI) 11 RANTAG GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JULPHAR) 12 RANZIN SHAPHACO PHARMACEUTICAL 13 ROLAN HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 14 SHIFA RANITIDINE SHIFA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 15 ZANTAC GLAXO SAUDI ARABIA 16 ZYDAC JAMJOOM PHARMACEUTICALS COMPANY

ونصحت الهيئة بضرورة إيقاف استخدام تلك المستحضرات، ومناقشة البدائل العلاجية مع الطبيب المعالج، داعية المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو حدوث خلل في جودتها عن طريق التواصل مع الرقم الموحد: 19999، أو البريد الالكتروني [email protected]، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa