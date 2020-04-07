متحدث الأمن العام: هناك حلول تقنية وأدارية لأصحاب الظروف الاستثنائية المحتاجين للتنقل

قال المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن هناك تنسيقا مع الجهات المرجعية في وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الأحياء وتوزيعها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف في لقاء مع قناة الإخبارية أن هناك حلولاً تقنية وإدارية لبعض الأشخاص الذين توجد لديهم ظروف استثنائية، تتطلب ضرورة انتقالهم بين المناطق وداخل المدن وداخل الأحياء.

وفي رده على كيفية التأكد من أن المتنقلين هم من أهل الحي ويتنقلون داخل الأحياء، قال “الشويرخ”: هناك تنسيق مع الجهات المرجعية في وزارة البلديات لتحديد الأحياء ونشرها عبر وسائل الإعلام، وإن قرار تطبيق منع التجول الكامل 24 ساعة الصادر من وزارة الداخلية ونشر في وسائل الإعلام سمح – في أضيق نطاق – للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا”.

وأشار إلى أن ذلك يقتصر على التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة، على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة؛ للتقليل من المخالطة إلى الحد الأدنى.