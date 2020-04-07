عبر الوئام.. الغامدي يناشد ولاة الأمر بتأجيل قصاصه لحين مرور أزمة #كورونا

ناشد ذوي المواطن عبدالمحسن الغامدي والمقرر تنفيذ حد القصاص به يوم غد الأربعاء ، ولاة الأمر بتأجيل تنفيذ الحكم ، لما بعد أزمة “كورونا”، راجيين عفو أولياء الدم عن ابنه.

وتحدث للوئام المواطن “حمود الغامدى” والد عبدالمحسن قائلاً رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله مستشهداً بقول الله عز وجل( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ) ، وأكمل الغامدي حديثه قائلاً أولياء الدم هم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيراً، مبيناً بأن ابنه قد أمضى قرابة الـ ٩ سنوات بالسجن.

وناشد “الغامدي” ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه .

وكانت قد تداولت مواقع التواصل مناشدة “الغامدي”، وسط مشاركة واسعة ومناشدات بالعفو ابتغاء وجه الله.