إيران.. تحذيرات طبية من موجة جديدة لفيروس #كورونا تضرب البلاد

كشف المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية، آرش نجيمي، الثلاثاء، عن الوتيرة المتصاعدة لتفشي فيروس كورونا في هذه المحافظة الإيرانية.

وقال “إن نقص أسرّة العناية المركزة، ونقص أجهزة التنفس الصناعي، من أبرز مشاكل المستشفيات المخصصة لمصابي كورونا في أصفهان”.وأشار نجيمي لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في محافظة أصفهان، مضيفًا أن مستشفيات المحافظة سجلت أمس 145 حالة دخول إليها، كما تم تسجيل 112 حالة خروج منها.. فيما يمر 185 شخصًا بحالة صحية حرجة ويخضعون للعناية المركزة”، وفقا لموقع إيران إنترناشيونال.

وتابع أنه عندما تكون حالات الدخول إلى المستشفى أكثر من حالات الخروج، فهذا يعني أننا نشهد تفاقمًا في الأوضاع.كما لفت المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية إلى دخول 6500 شخص يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفيات محافظة أصفهان منذ بداية تفشي هذا الفيروس في البلاد.وقال نجيمي: “إذا واصلت إحصاءات الإصابة بفيروس كورونا في أصفهان ارتفاعها بهذا الشكل، فسنشهد خلال الأسابيع القادمة تفاقمًا ملحوظًا يفوق الإحصاءات الحالية”.