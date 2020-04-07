في يوم واحد.. “البيئة” تفسح 17.9 ألف طن من واردات الخضروات والفاكهة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي أفسحت عنها محاجر الوزارة يوم الاثنين 6 أبريل الحالي، بلغت نحو 17951.63 طناً، بينما بلغت الواردات الحيوانية نحو 14967 رأساً من الماشية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الواردات النباتية التي أفسح عنها من الخضروات ليوم 6 أبريل الحالي بلغت نحو 2310.34 طناً، وواردات الفاكهة بلغت 15641.29 طناً، لتبلغ الواردات التي تم فسحها في شهر أبريل من الخضروات 11510.55 طناً، ومن الفاكهة 51893.94 طناً، لتبلغ بذلك واردات الخضروات منذ بداية العام الجاري 2020م نحو 88,397.83 طناً، وواردات الفاكهة لنفس الفترة 173,593.19 طناً، لترتفع واردات المملكة من الخضروات والفاكهة المختلفة 261,992.02 طناً منذ بداية العام.

وأشارت إلى أن الواردات الحيوانية من (أغنام وإبل) التي أفسحت عنها محاجر الوزارة، بلغت يوم 6 أبريل الحالي 14,967 رأساً من الماشية، لترتفع واردات المملكة من الماشية إلى 1,041,030 رأساً من الماشية المختلفة.

وأكدت الوزارة أن كل الإرساليات الواردة إلى محاجر الوزارة تخضع للفحص المخبري، ويتم تدقيق المستندات والكشف للتأكد من سلامتها صحيا والحد من انتقال الآفات النباتية، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين.

وأفادت أن إمدادات وأسعار السلع الغذائية المختلفة من خضار وفاكهة ولحوم ودجاج وأسماك في الأسواق لم تتأثر بسبب الإجراءات الحالية، مؤكدة أن الجولات التفتيشية للفرق الميدانية التابعة للوزارة ستواصل أعمالها لمراقبة أسواق الخضار والفاكهة والمواد الغذائية للتأكد من وفرتها وسلامتها، وتطبيقاً للإجراءات الصحية.