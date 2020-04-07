مدير مكتب تعليم الحوية يناقش دور المشرفين التربويين في منظومة التعليم عن بعد

عقد مدير مكتب التعليم بالحوية ناصر الشهري اليوم, اجتماعا مع جميع المشرفين التربويين بحضور رئيس الشؤون التعليمية والمدرسية وجميع المشرفين عن بعد لمناقشة دور المشرف التربوي في مدرسة المستقبل ومنظومة التعليم الموحدة للطلاب والتي اعتمدتها وزارة التعليم كوسيلة من أجل استمرار العملية التعليمية وتمكين الطلاب من متابعة دروسهم بشكل إلكتروني من خلال الدخول إلى منظومة التعليم الموحدة ومشاهدة البث المباشر لقنوات عين التعليمية

وأكد الشهري أن الوزارة قد وفرت جميع الدروس بشكل مباشر من خلال اليوتيوب ومن خلال القنوات التلفزيونية التعليمية ( قناة عين ) ، بالاضافة إلى توفير العديد من المواد الإثرائية من خلال تطبيقات وموقع المنظومة التعليمية الموحدة، وذلك في خطوة من أجل تفعيل دور التعليم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة ووضع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووجه الشهري الدعوة للطلاب وأولياء أمورهم للاستفادة من المواد التعليمية وأكد على المشرفين التواصل مع المعلمين من خلال بوابة المستقبل ومتظومة التعليم الموحد والرد على الاستفسارات والاجتماع بهم ومتابعة أعمالهم أولًا بأول ومد يد العون والمساعدة لهم فيما قد يحتاجون لمواصلة تعليم أبنائنا وكذلك تشجيع قادة المدارس لمزيد من المبادرات التي تصب في مصلحة استمرار العلمية التعليمية وتحقيقها لأهدافها.