بيل جيتس: الحياة لن تستمر قبل توفر لقاح لـ #كورونا

قال بيل جيتس مؤسس ومالك شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى وضعها الطبيعي بالكامل إلا عندما يتوفر لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ومن غير المتوقع أن يتوفر لقاح ضد الفيروس قبل العام المقبل.

وقال جيتس في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإذاعية الأميركية، إن هناك حاجة إلى العمل بسرعة على تطوير لقاح جديد لإنتاج «مليارات الجرعات» في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، ستكون قادرة على مكافحة الفيروس عاجلاً أم آجلاً، لكن الفيروس يجب هزيمته عالمياً.

وتابع: «أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها حقاً حتى يكون لدينا لقاح يصل، في الأساس، إلى جميع أنحاء العالم»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن جيتس دعا الحكومة الأميركية يوم الخميس إلى البدء في بناء المصانع لأحدث اللقاحات المتطورة الواعدة لمكافحة الفيروس.

وتترقب الولايات المتحدة أسبوعاً صعباً للغاية باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث تقترب حصيلة الوفيات من الـ10 آلاف.