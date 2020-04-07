سكان “عليا الرياض” يعيشون في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء

عاش عددٌ من سكان العليا وسط الرياض و بالتحديد شارع ضياء انقطاعًا مفاجئًا للكهرباء، ليخيم الظلام بسبب عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية التي تغذي الحي بحسب إفادة طوارئ الكهرباء لسكان الحي .

واشتكى سكان الحي من هذا الانقطاع مؤكدين أنهم تواصلوا مع طوارئ شركة الكهرباء لمعرفة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، غير أن موظفي الشركة يرجعون ذلك إلى عطل مفاجئ.

وتساءل السكان عن عدم قيام الشركة بالصيانة الدورية لمحطاتها حتى لا تتفاجأ بمثل هذه الأعطال المفاجئة ، وخاصة بأن جميع المواطنين في منازلهم وألتزامهم بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية من أجل الحفاظ على أنفسهم وعوائلهم من انتقال فايروس كورونا .