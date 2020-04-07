مؤشرات بخسائر مصانع السيارات 100 مليار دولار بنهاية الشهر بسبب #كورونا

كشفت تقارير اقتصادية عالمية إلى أن إغلاق مصانع السيارات في أوروبا وأميركا الشمالية، ستؤدي إلى خسارة الشركات أكثر من 100 مليار دولار من إيراداتها، إذا ما ظلت المصانع مغلقة حتى نهاية الشهر.

وتشير التوقعات إلى وصول خسائر المبيعات في أوروبا إلى 2.6 مليون سيارة، بقيمة تصل إلى 66 مليار يورو، فيما تفقد أميركا الشمالية مبيعات بنحو مليوني سيارة بقيمة تبلغ 52 مليار دولار، وذلك إذا ما ظلت تلك المصانع مغلقة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعلن ايان هينري الذي يمتلك مؤسسة بحثية مختصة بصناعة السيارات عن تلك التوقعات، مشيرا إلى أن كل أسبوع إضافي تغلق فيه مصانع السيارات في أوروبا، يعني خسارة تبلغ 8 مليارات يورو من الإيرادات، فيما تبلغ الخسائر في أميركا الشمالية نحو 7.5 مليار دولار.

ولم تعلن أغلب شركات السيارات في العالم عن موعد عودة فتح المصانع مرة أخرى. وقال إيان لصحيفة فايننشال تايمز إنه لا يتوقع “عودة المصانع إلى حالتها الطبيعية قبل مايو”.