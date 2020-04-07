النيابة العامة تحذر من الاعتداء على رجال الأمن.. والنائب العام: أمن الوطن خط أحمر

قال النائب العام سعود المعجب إن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاعتداء على رجال الأمن أومحاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم إنفاذاً للسلامة الصحية خط أحمر،

وأضاف النائب العام أن النيابة العامة لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أو على رجال الأمن.