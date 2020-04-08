إيران: لن نوافق على عقد اجتماع لأوبك+ في غياب اقتراح واضح

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن بلاده لا توافق على عقد أي اجتماع لأوبك+ في غياب اقتراح واضح ونتيجة متوقعة لمثل هذه المحادثات بالنسبة لسوق النفط وذلك حسبما جاء في خطاب إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اطلعت عليه رويترز.

وكتب زنغنه في خطاب بتاريخ السابع من أبريل نيسان أرسله إلى وزير النفط الجزائري الذي تتولى بلاده رئاسة أوبك قائلا “الظروف الغامضة التي تكتنف تنظيم الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول خارجها تثير قلقي بشدة”.

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ مؤتمرا عبر الفيديو يوم الخميس الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الرياض وموسكو وافقتا على خفض غير مسبوق يتراوح بين 10 و15 مليون برميل نفط يوميا أي ما يتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.