هيئة الصادرات: الطلب على منتجاتنا البتروكيماوية لم يتأثر بـ #كورونا

قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إن الطلب على المنتجات البتروكيماوية السعودية لا يزال مستمرا، وبمعدلات عالية، رغم جائحة “كورونا”.

وأضاف أنه، تبعًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم، فإن المملكة منعت تصدير المستلزمات الصحية والأدوية إلى الخارج حاليا، بعد توجيهات بأن تكون أولويتها للسوق المحلية.

ولفت السلمي إلى أن الصادرات السعودية أطلقت حوافز للمصدرين وكثفت التواصل معهم خلال الفترة الماضية لتقديم الخدمات وحل المعوقات التي قد يواجهونها، في ظل تعطل بعض الأنشطة كالمعارض والبعثات التجارية التي تلتزم السفر.