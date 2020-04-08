هذه التفاصيل: عمليات غسيل أموال في HSBC أستراليا

كشف بنك “إتش إس.بي.سي أستراليا”، عن وجود معاملات تنتهك قوانين تبييض الأموال هناك.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، إن التقرير السنوي للبنك، والصادر بتاريخ 26 آذار/ مارس الماضي، كشف عن “تعاملات عابرة للحدود يشتبه في أنها تنتهك قوانين مكافحة تبييض الأموال”، وأبلغ عنها مركز رصد وتحليل التعاملات المالية في أستراليا، أول كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وذكر البنك أن المعاملات المشبوهة تشمل مؤسسات مالية غير مصرفية ومؤسسات مالية أخرى، مؤكدا أنه يواصل تعاونه في هذه القضية مع مركز رصد وتحليل التعاملات بطريقة منفتحة وشفافة.

يذكر أن ثلاثة من أكبر بنوك أستراليا واجهت مشكلات بسبب عدم التزامها بقوانين مكافحة تبييض الأموال، حيث دفعت مجموعة كومنولث بنك المصرفية غرامة قيمته 700 مليون دولار أسترالي لتسوية الاتهامات، في حين يجري بنكا ويستباك وناشيونال أستراليا مفاوضات بشأن غرامات تسوية.