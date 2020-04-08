كورونا حول العالم: الإصابات فوق المليون و430 ألفاً والوفيات تتجاوز 82 ألفاً

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و430 ألفا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و432325 عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 302 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 82 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والصين وإيران والمملكة المتحددة وتركيا وسويسرا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 400 ألف إصابة إلى جانب نحو 13 ألف وفاة.

وسجلت إسبانيا نحو 142 ألف إصابة و14 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 136 ألف إصابة ونحو 17 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفا و802 إصابة و3333 وفاة.