عزل رجال شرطة في #نيوزيلندا بسبب “بصاق #كورونا”

قالت الشرطة في نيوزيلندا إنه تم تطبيق العزل المنزلي على ثمانية من منتسبيها، بعد أن تعمد أشخاص مصابون بفيروس كورونا البصق عليهم.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية، أندرو كوستر، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن البصق يعد خطرا متصاعدا على كل من عناصر الشرطة والمجتمع أثناء جائحة كورونا.

وأضاف كوستر أنه إذا بصق أو سعل شخص ما على شخص آخر ونقل إليه العدوى، فإنه ربما يواجه عقوبة السجن لمدة 14 عاما.

وأوضح أن “سلوك أقلية صغيرة من الأشخاص في استهداف أفراد الشرطة أو أفراد الشعب عن طريق السعال أو البصق أمر مخيب للآمال ومقلق للغاية. إنه سلوك غير مقبول على الإطلاق”.