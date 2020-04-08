حارسة مرمى المنتخب الألماني: لن نتنازل عن رواتبنا

قالت ألموث شولت حارسة مرمى المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم في تصريحات أذيعت أمس الثلاثاء، إن لاعبات كرة القدم لا يمكنهن ببساطة التبرع بألاف اليوروات من أجل تخفيف الأضرار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على الأندية.

وكان لاعبو فريق الرجال بنادي فولفسبورج الألماني قد وافقوا قبل أيام على تخفيض رواتبهم، لكن شولت التي تلعب ضمن صفوف فريق السيدات بالنادي نفسه، تحدثت عن الاختلافات الاقتصادية الأساسية في إدارة كرة القدم لكل من فئتي الرجال والسيدات.

وذكرت شولت 29/ عاما/ عبر تدوين صوتي لشبكة يوروسبورت :”لقد كشفنا عن

إمكانياتنا. نحن اللاعبات لا يمكننا ببساطة أن نقول إن الجميع سيتبرعن بــ50 ألف يورو.

وأشارت إلى أن فكرة تقليص ساعات العمل بشكل مؤقت مع التخفيض في الأجور،طرحت لدى فريق السيدات لكن قرارا لم يتخذ بعد.

وحذرت شولت من اتخاذ قرارات متسرعة تتعلق بالتنازل عن الرواتب، مضيفة :”إذا تحولنا لتقليص ساعات العمل، سيكون من الصعب حينها التنازل عن جزء من الرواتب.

وأوضحت أن هناك لاعبات “سيحصلن فقط على مئات قليلة من اليوروات. ولم يكون من الممكن التنازل عن جزء من ذلك.”