كورونا سيفتك بالعشرات من الجنود.. ماذا يحدث في حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول”؟

أعلنت الحكومة الفرنسية الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا بين العاملين على متن حاملة الطائرات شارل ديغول.
وكان وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، قد كشف السبت الماضي عن إصابة حوالي 600 من جنود الجيش الفرنسي بالفيروس، وقال: “نحن نراقب الوضع عن كثب ونعدل التشكيلات القتالية وفقًا لذلك، إن استعدادنا القتالي لم يتأثر”.
يذكر أن عدد ضحايا كورونا في فرنسا قد كسر حاجز العشرة آلاف، مع تسجيل 1417 وفاة إضافية خلال 24 ساعة في المستشفيات ودور رعاية المسنين، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء.