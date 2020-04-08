كورونا سيفتك بالعشرات من الجنود.. ماذا يحدث في حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول”؟

أعلنت ​الحكومة الفرنسية​ الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا​ بين العاملين على متن حاملة الطائرات ​شارل ديغول​.

وكان وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، قد كشف السبت الماضي عن إصابة حوالي 600 من جنود الجيش الفرنسي بالفيروس، وقال: “نحن نراقب الوضع عن كثب ونعدل التشكيلات القتالية وفقًا لذلك، إن استعدادنا القتالي لم يتأثر”.

يذكر أن عدد ضحايا كورونا في ​فرنسا​ قد كسر حاجز العشرة آلاف، مع تسجيل 1417 وفاة إضافية خلال 24 ساعة في ​المستشفيات​ ودور رعاية المسنين، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء.