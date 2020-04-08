بسبب “غسالة ملابس”.. حرب بالذخيرة الحية بين “ميليشيات” إردوغان في سوريا

بعد خلاف حول سرقة “غسالة ملابس” نشبت اشتباكات بالذخيرة الحية بين مجموعتين عسكريتين من الفصائل الموالية لتركيا في مدينة رأس العين، شمال الحسكة السورية، حسبما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس.

وذكر المرصد أن الاشتباكات وقعت بالذخيرة الحية بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لفصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا، سقط خلالها 4 جرحى، اثنان منهم في حالة خطرة.

“معركة الغسالة” لم تكن أولى حروب ميليشيات إردوغان في سوريا بسبب “الغنائم، فقد وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر “أحرار الشرقية” الفصيل الموالي لتركيا شمال سوريا، في قرية قاسم في ناحية راجو، بعد أن طردوا عددا من عوائل القرية، وصادروا أغنامهم.