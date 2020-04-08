قيودٌ على الإنترنت.. 28 منظمة حقوقية: #قطر تنتهك حقوق الوافدين

اتهمت منظمات حقوقية النظام الحاكم في قطر بأنه ينتهك الحقوق الأساسية لمئات الآلاف من المقيمين في البلاد، على خلفية الحظر المفروض على خدمات المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت.

وقالت 28 منظمة من بينها هيومن رايتس ووتش إن الحظر “يتسبب في مشاكل كثيرة للمستخدمين الذين يعيشون في قطر، وخصوصا العمال المهاجرين والأجانب”. معتبرة أن حجب تلك الخدمات “يعد خرقًا وانتهاكاً لحقوق الأشخاص الأساسية التي تشمل حرية التعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات”.

ودعت المنظمات قطر وعمان والإمارات إلى رفع الحظر نهائيًا عن جميع التطبيقات الهاتفية المستخدمة في مكالمات الإنترنت الصوتية والمرئية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. مشيدةً بالخطوة الإماراتية بتخفيف القيود التي تفرضها على خدمة الاتصال المجاني عبر الانترنت.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أعلنت إتاحة مجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات من بينها “سكايب للأعمال” و”غوغل هانغاوتس” و”سيسكو ويب آكس” و”مايكروسوفت تيمز”.