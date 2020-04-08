فيروس #كورونا… الهند تسجل أكبر قفزة في الإصابات والوفيات و “الإغلاق” غير مرجح

سجلت الهند اليوم الأربعاء أكبر قفزة في أعداد حالات الوفاة والإصابة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا، ما يجعل تخفيف حالة إغلاق البلاد بالكامل في 15 أبريل أمرا غير مرجح.

وأضافت أحدث بيانات وزارة الصحة 35 حالة وفاة في 24 ساعة حتى صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 149 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 5194 حالة بعد تسجيل 773 حالة جديدة .

وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن إغلاق لمدة 21 يوما في 24 أذار/مارس لاحتواء زيادة محتملة في حالات الإصابة بالفيروس في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة.

وقد طُلب من الجميع، باستثناء أولئك الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية والذين يقدمون الخدمات والسلع الأساسية، البقاء في المنزل.

وتم إيقاف الرحلات الجوية والقطارات وحركة المركبات وإغلاق الحدود بين الولايات .

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 14 نيسان/أبريل ، ولكن مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة، أشارت العديد من حكومات الولايات إلى أنها تفضل التمديد أو التخفيف المتدرج.

وتجري الحكومة مشاورات بين مختلف الإدارات وحكومات الولايات وقادة الصناعة وخبراء الصحة. وعقد مودي اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية اليوم الأربعاء.

ونقلت شبكة تليفزيون نيودلهي الإخبارية عن مسؤولين حكوميين بارزين أن معظمهم نصحوا بالخروج التدريجي من الإغلاق لموازنة المخاوف الصحية مع الأضرار الاقتصادية التي تسبب فيها الإغلاق.

ونصحت لجنة من الوزراء الاتحاديين بتمديد إغلاق المدارس والكليات وحظر التجمعات الدينية وغيرها حتى 15 أيار/مايو.

ومن المقرر أن يعقد مودي اجتماعا مع رؤساء وزراء جميع الولايات يوم السبت ويتوقع الإعلان عن موقف الحكومة الاتحادية بعد ذلك.