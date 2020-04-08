التقديم إلكتروني.. التأمينات: خطوتان لطلب دعم “ساند” #أوامر_ملكية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوتين اثنتين للحصول على دعم العاملين السعوديين المشتركين في منشآت القطاع الخاص.

وبينت التأمينات أنه يمكن للمؤسسات التقديم للحصول على الدعم من خلال أيقونة “طلب دعم المشتركين”، في حساب المنشأة على موقعها الإلكتروني، ثم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المراد دعمهم من القائمة ثم الضغط على تقديم الطلب، مبينة أنه سيعقب ذلك ظهور رسالة بنجاح تقديم الطلب.

وقالت المؤسسة أن المشترك يمكنه تقديم طلب تعويض في حال وصول رسالة إليه على جواله المسجل في “أبشر” تدعوه للتقدم بطلب تعويض “ساند”.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا بتحمل الحكومة من خلال نظام “ساند” 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.