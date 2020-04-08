الرياض: القبض على شخصين خالفا #منع_التجول ونشر مخالفتهما بمواقع التواصل

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخصين في العقدين الثالث والرابع بعد أن خالفا إجراءات منع التجول ونشرا مخالفتهما بمواقع التواصل الاجتماعية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر من خلاله شخص يقود مركبته ومعه آخر في صندوق الأمتعة الخلفي، مخالفًا بذلك لأمر منع التجول، ويوثق ذلك وينشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، – بفضلٍ من الله – عن القبض عليهما وهما (مواطنان في العقدين الثالث والرابع)، حيث جرى إيقافهما واتخذت الإجراءات النظامية، لإحالتهما إلى النيابة العامة.