لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 575.. والجيش يستعد لتوزيع مساعدات اجتماعية

كشف لبنان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد المصابين في البلاد، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه تم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 575 إصابة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أكد، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج.

وأضاف دياب: “سنتابع أكبر عملية إجلاء للبنانيين في التاريخ، لكن المفارقة أن هذه العملية هي معاكسة لما كان يحصل. فنحن كنا دائما نجلي اللبنانيين إلى الخارج هرباً من وضعنا الداخلي، بينما نحن ننفذ اليوم مهمة معاكسة، حيث نقوم بإجلاء، بمعنى إعادة، اللبنانيين إلى وطنهم”.

وعن موضوع المساعدات الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء للفئات الأكثر تضرراً من إجراءات التعبئة العامة، قال دياب “شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء”.

وأوضح: “سيتم الإعلان الأربعاء عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضا تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة”.