القاتل الصامت.. كورونا يحصد أرواح 186 ويصيب 3400 خلال 24 ساعة في ألمانيا

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في ألمانيا إلى 103400 مصابًا، و1819 قتيلا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب تقديرات معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، فإن نحو 33300 مصابا شُفيوا من الفيروس، فيما ارتفع عدد الإصابات خلال يوم واحد نحو 3400، و186 حالة وفاة.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا، بما يزيد عن 26500 إصابة، و495 حالة وفاة، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 21800 إصابة، و363 وفاة. وجاء في المرتبة الثالثة ولاية بادن-فورتمبرج بعدد إصابات فاق 20600 إصابة و464 وفاة.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى معدل إصابة، بلغ 203 حالة لكل مئة ألف نسمة، بينما يبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 124 إصابة لكل مئة ألف نسمة.