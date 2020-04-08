كورونا.. عدد الإصابات في أوروبا يصل إلى 750 ألف حالة

سجلت أكثر من 750 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، ما يعني أكثر من نصف العدد الإجمالي للإصابات في العالم، بحسب تعداد لوكالة فراس برس، اليوم الأربعاء، عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش يستند إلى الأرقام الرسمية.

وبوجود 750276 إصابة على الأقل، بينها 58627 وفاة، صارت أوروبا القارة الأكثر تضررًا بوباء كوفيد-19، فيما سجلت 1,438,291 إصابة في العالم بينها 82726 وفاة.

وتمثّل إسبانيا (146690 إصابة، 14555 وفاة)، إيطاليا (135586 إصابة، 17127 وفاة)، فرنسا (109069 إصابة، 10328 وفاة) وألمانيا (103328 إصابة، 1861 وفاة) الدول الأربع التي توجد أكثر من 100 ألف إصابة على أراضيها، ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.