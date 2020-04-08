معاودة انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء من عليا الرياض

عاود انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى بعد ظهر اليوم الأربعاء، على أجزاء من حي العليا وسط الرياض، بعد أن شهد الحي انقطاعًا للتيار استمر قرابة الثلاث ساعات فجر ليلة البارحة.

وتذمر سكان الحي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، معربين عن استيائهم من ذلك، فيما تواصلت “الوئام” مع أحد سكان الحي الذي أوضح بأن هناك عطل بالمولد الرئيسي للحي، لافتًا إلى أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح هذا العطل بحسب افادة عمليات شركة الكهرباء.

وطالب سكان الحي من الشركة، إيجاد حل جذري للانقطاعات المتكررة في حين مكوثهم فترة منع التجول طيلة 24 ساعة بالمنزل في ظل الأجواء الحارة وموجات الغبار التي شهدتها العاصمة الرياض اليوم.