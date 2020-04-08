هيئة المواصفات تُعدل اللائحة الفنية للدهانات

نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، قرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتضمن تعديل اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات.

وتضمنت التعديلات التي طرأت على اللائحة – بحسب الصحيفة الرسمية – تعديل الملحق رقم (2) بإضافة عدد من المواصفات القياسية السعودية هي المواصفة رقم (SASO 818) والمواصفة رقم (SASO 929) المتعلقتين بأصباغ علامات الطرق، كذلك المواصفة (SASO 944) المتعلقة بحبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق، إلى جانب المواصفة (SASO 2869) المتعلقة بدهانات تخطيط الطرق ذات الأساس المائي.

كما اشتملت تعديلات هيئة المواصفات على اللائحة الفنية فصل الملحق رقم (2) إلى جزئين، حيث يتضمن الجزء الأول قائمة منتجات الدهانات (الأصباغ) والورنيشات والمواصفات القياسية ذات العلاقة، فيما يتناول الجزء الثاني من الملحق قائمة المنتجات والترميز الجمركي وفقاً لمنصة (سابر) الإلكترونية.

ودعت الهيئة كل المهتمين والموردين للاطلاع على هذه اللائحة وجميع اللوائح الفنية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.saso.gov.sa